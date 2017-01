'Chelsea hoopt op Duits international als defensieve versterking'

Chelsea, koploper van de Premier League, incasseerde dit seizoen na Tottenham Hotspur de minste doelpunten in de Engelse competitie: vijftien stuks in twintig wedstrijden. Desondanks wil trainer Antonio Conte zijn ploeg versterken en het liefst op de flanken. Daarbij zou de Engelse ploeg uitgekomen zijn bij een 25-voudig international.



Volgens Bild gaat het om FC Köln-verdediger Jonas Hector. Tijdens het EK van afgelopen zomer was de 26-jarige Duitser een basisklant en dat trok de aandacht van diverse club. Uiteindelijk bleef hij bij de huidige nummer zeven van de Bundesliga, maar de buitenlandse interesse bleef.



De Engelse ploeg heeft onder andere Marcos Alonso, Victor Moses en Branislav Ivanovic voor de posities op de flanken. Eerder haalde Conte Nederlander Nathan Aké terug om de defensie nog meer te versterken.