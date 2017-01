FA zet door na Instagram-post: schorsing voor City-speler dreigt

De Engelse voetbalbond pakt tegenwoordig ook voetballers aan die zich op sociale media negatief uitlaten over de scheidsrechters en mogelijk zal dat ook nadelig uitpakken voor Bacary Sagna. De verdediger van Manchester City werd eerder op het matje geroepen na een Instagram-post over de wedstrijd tegen Burnley en de FA klaagt de Fransman nu daadwerkelijk aan.



Daardoor dreigt een schorsing voor de back. In het met 2-1 gewonnen duel tegen de laagvlieger speelden de Citizens ruim een uur met tien man na een rode kaart van Fernandinho. "Tien tegen twaalf vandaag, maar we hebben gevochten en gewonnen als een team", zette Sagna onder een foto.



Inmiddels is de tekst zelf verwijderd door de speler van Manchester City, maar toch dreigt er een schorsing voor de Fransman. Daarnaast werden de schorsingen van John Terry (Chelsea) en Daniel Ayala (Middlesbrough) niet kwijtgescholden na hun rode kaarten van vorige week.