Oud-speler FC Groningen verrast ploeggenoten met geinige kapsels

Stefano Magnasco voetbalde in het verleden in het shirt van FC Groningen, maar blijkt daarnaast ook talent te hebben in het kappersvak. Hij heeft zijn ploeggenoten van Universidad Católica in ieder geval een aantal aardige kapsels aangemeten. Een ideale ontgroening voor de nieuwe spelers, toch?





