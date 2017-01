De 10 meest productieve spelers Manchester United ooit

Manchester United is een club met een enorme geschiedenis. De Engelse topclub heeft grote spelers voortgebracht, waaronder ook talloze goalgetters. SoccerNews.nl zet de tien spelers op een rijtje die de meeste goals produceerden namens United.



10. Paul Scholes

Scholes is als analist vaak kritisch geweest op Manchester United en dat valt prima te begrijpen. De Engelsman beleefde zelf gloriedagen op Old Trafford. Als middenvelder kwam hij tot 718 optredens voor The Red Devils en dat leverde 155 doelpunten op.







9. Mark Hughes

Hughes staat bij de huidige generatie voetbalsupporters vooral bekend als manager uit de Premier League, maar voetballen kon hij ook zeker. Het shirt van Manchester United mocht hij 467 keer dragen en dat leverde een prachtig aantal doelpunten op: 163 stuks.







8. Ryan Giggs

Uiteraard mag Giggs niet ontbreken in dit overzicht. De Welshman stond maar liefst 963 keer op het veld namens Manchester United en daarmee groeide hij uit tot een clubicoon. Giggs was ook vaak beslissend en dat is terug te zien in het aantal geproduceerde doelpunten: 168.







7. Joe Spence

Spence zal bij velen geen belletje doen rinkelen en trek je dat vooral niet aan, want hij schitterde in de periode 1919–1933 in dienst van Manchester United. Nog voor de Tweede Wereldoorlog dus. Hij kwam tot 510 wedstrijden voor United en maakte daarin eveneens 168 doelpunten.



6. George Best

Spence zal dus mogelijk geen belletje doen rinkelen, maar in het geval van Best moet dat toch eigenlijk wel een verplichting zijn. We hebben het hier over een grote meneer uit het voetbal. De in Belfast geboren Best wist 179 doelpunten te produceren in 470 optredens namens Manchester United.







5. Dennis Viollet

Viollet speelde in de jaren zestig twee interlands voor Engeland, in de eindfase van zijn periode bij Manchester United. Of dat aantal hoger had moeten zijn? Daarover zullen de meningen wellicht verschillen, maar zijn productie namens de club is veelzeggend: 179 goals in 293 wedstrijden.



4. Jack Rowley

Welgeteld drieduizend pond betaalde Manchester United om Rowley binnen te halen. Tegenwoordig is dat een bespottelijk bedrag in de voetbalwereld, maar in 1937 was dat wel anders. Rowley wist een fraai rendement neer te zetten als 'Red Devil', namelijk 211 goals in 424 wedstrijden.







3. Denis Law

We gaan verder met een grote naam uit de geschiedenis van Manchester United. Law speelde in de periode 1962-1973 voor de club, waar hij 404 wedstrijden nodig had om 237 doelpunten te maken. Hij keerde terug naar Manchester City en was mede verantwoordelijk voor de toenmalige degradatie van United...







2. Wayne Rooney

Rooney evenaarde het record van Manchester United door in de bekerwedstrijd tegen Reading de ban te breken. De aanvoerder staat nu op 249 doelpunten uit 543 wedstrijden. Het lijkt een kwestie van tijd voordat Rooney definitief de eerste plek weet te bemachtigen, want minimaal één goal in de komende maanden is voor hem een simpele missie.







1. Sir Bobby Charlton

Qua gemiddelde zou Charlton eigenlijk op plek twee gezet moeten worden, maar we geven hier de voorkeur aan sentiment. De toevoeging 'Sir' is er tenslotte niet voor niets. Charlton, die de vliegramp met de 'Busby Babes' overleefde, maakte 249 doelpunten in 758 optredens voor Manchester United.