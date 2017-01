Kazim slaat hard terug: "Hij zei dat ik hem bedreigd had"

Colin Kazim-Richards botste bij Feyenoord nadrukkelijk met clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Die ruzie bleek het begin van het einde, maar de Turkse spits heeft geen spijt van zijn uitbarsting.



"Kramer en ik waren cool, very cool. We zaten elke dag naast elkaar in de kleedkamer. Maar hij bleef proberen om ons tegen elkaar op te stoken door verhalen in de krant te plaatsen", stelt Kazim-Richards in FourFourTwo. In zijn optiek werd het 'heel vervelend'. "Ik las soms verhalen in de krant waarvan ik dacht: 'Wat deed ik vandaag? Was ik er wel?'"



Ook zijn vrouw werd verbaal aangepakt, ook in de nabijheid van hun zoon. "Vervolgens heb ik de journalist geconfronteerd met de verhalen. 'Laten we niet achter elkaars rug om doen, laten we het zo bespreken.' Ik zei het natuurlijk wel op een andere toon, waarna hij begon te huilen. Hij zei dat ik hem bedreigd had. Dat was niet zo."



Kazim-Richards, inmiddels actief in Brazilië, claimt de situatie opgelost te willen hebben. Dat lukte niet, integendeel zelfs. "Het was toen gemakkelijk voor Feyenoord om er een probleem van te maken. Ik verdiende goed en speelde niet veel, dus ben ik verbannen."