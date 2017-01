Mentale kracht beslissend: "Dit Feyenoord heeft ze ook"

Tussen nu en half mei zullen we weten wie zich tot kampioen van Nederland gaat kronen. Volgens Leo Beenhakker is het mentale aspect de komende maanden bepalend.



Beenhakker leidde Feyenoord naar de laatste landstitel en acht in 2017 een opvolger realistisch. "Dit team heeft absoluut een zekere onverstoorbaarheid in zich", aldus de oud-trainer in het Algemeen Dagblad. "Uiteindelijk wordt het in de bovenkamer beslist. Als je de druk van het publiek buiten de kleedkamer wilt houden, heb je jongens nodig die dat aankunnen."



"Dit Feyenoord heeft ze ook. El Ahmadi, Kuyt, Botteghin. Allemaal jongens die zich niet gek laten maken", beseft Beenhakker, die dit 'ongelooflijk waardevol' noemt. "En ook daarom ben ik redelijk positief gestemd. Als je zag hoe ze reageerden op slechte beurten tegen Fenerbahçe en ook Go Ahead Eagles, dan is er weinig aanleiding om te denken dat ze nu opeens in paniek zullen raken."