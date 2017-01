Buitenland lonkt voor Heerenveen-back: "Eerste gesprekken al gevoerd"

Na Mitchell te Vrede kan sc Heerenveen opnieuw een reservespeler slijten in Turkije. Sanliurfaspor, dat op het tweede niveau actief is, wil de linksback graag toevoegen aan de selectie.



Voorzitter Ismail Bagiban heeft namens de Turkse club bevestigd dat er iets speelt. "We hebben contact met Caner Cavlan gehad en hem uitgenodigd om naar Turkije te komen. De eerste gesprekken zijn al gevoerd en als de scherpe randjes zijn gladgestreken zal de transfer snel afgerond worden", zo citeert Radyospor.



Cavlan tekende in de zomer van 2015 een contract in Heerenveen en begon als basisspeler aan dit avontuur, maar verloor zijn plek aan Lucas Bijker. Om die reden mag hij uitkijken naar een nieuwe club. Ook Heracles Almelo en De Graafschap hebben hem in het vizier, al zou laatstgenoemde club zijn afgehaakt.