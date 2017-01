Strijd bij PSV: "Het is wel duidelijk wat mijn gevoel daarbij is"

Jorrit Hendrix kwam door blessureleed pas zeven competitieduels in actie dit seizoen. Na de winterstop wil de middenvelder weer wekelijks spelen bij PSV, maar de vraag is of dat haalbaar is.



Marco van Ginkel is opnieuw op huurbasis ingelijfd door de regerend landskampioen en dat kan voor hem slecht nieuws betekenen. "Het is natuurlijk al vier jaar zo dat ik er tegenaan zit, maar dat het steeds net niet is, vaak ook omdat er iemand anders bijkomt", stelt hij in De Telegraaf.



"Het is wel duidelijk wat mijn gevoel daarbij is en dat je daarvan baalt. Verder hoef ik daar niet veel over te zeggen", aldus Hendrix, die desondanks geen witte vlag gaat hijsen. "Het voetbal gaat snel en je moet het pakken als het er ligt."