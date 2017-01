Veel scepsis in Duitsland: "We moeten niet doorslaan"

Bondscoach Joachim Löw van Duitsland heeft een speciaal gevoel bij het WK, maar de winnaar van 2014 is niet enthousiast over de toekomst. Vanaf 2026 mogen er maar liefst 48 landen deelnemen aan de eindronde.



Löw blikt terug op het EK met 24 landen en vreest voor een soortgelijk scenario op het WK. "Dat droeg niet bij aan verbetering van de kwaliteit, integendeel zelfs. We hebben veel saaie wedstrijden gezien waarin ploegen zich vooral voor het eigen doel verschansten", zo stelt de coach van de wereldkampioen.



In het verleden is het aantal al vaker omhoog gegaan, maar Löw denkt dat de limiet is bereikt. "Vanuit sportief oogpunt voegt uitbreiding van het deelnemersveld volgens mij niets toe, dat hebben we op het EK wel gezien. Het voetbal werd daardoor minder aantrekkelijk. We moeten niet doorslaan."