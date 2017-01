ECA baalt van FIFA: "We zien de voordelen niet in"

De ECA, de vakbond voor Europese clubs, kan zich niet vinden in het nieuwe deelnemersveld van de WK's. Vanaf 2026 mogen er 48 landen deelnemen en dat kan in ons continent op weinig sympathie rekenen.



"We zien de voordelen van de verandering niet in. Het huidige format met 32 landen is vanuit meerdere perspectieven de perfecte formule gebleken", zo stelt de ECA in een verklaring. "We trekken de urgentie van zo'n belangrijk besluit ook in twijfel, omdat het nog negen jaar duurt voordat de wijziging in werking zal treden. En dan is de keuze ook nog eens gemaakt zonder de betrokkenheid van meerdere belanghebbenden."



De ECA vindt het een politiek besluit en gaat eind januari nog eens kritisch bekijken. "We gaan de impact en consequenties van het nieuwe format goed analyseren." In Spanje dreigt de voetbalbond zelfs al naar de rechter te stappen om de beslissing van de FIFA aan te vechten.