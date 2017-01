'United en City vechten om package deal'

Manchester United en Manchester City stelden in de zomer met respectievelijk José Mourinho en Pep Guardiola allebei een topcoach aan, maar voorlopig komen ze niet verder dan een zesde en vierde plaats in de Premier League. Behalve Chelsea moeten ze ook nog Liverpool en Tottenham laten voorgaan.



De Spurs zijn opnieuw aan een sterk seizoen bezig en dat zien ze uiteraard ook in Manchester. Volgens The Sun willen beide stadsgenoten de komende maanden daarom de strijd aangaan om twéé spelers van Tottenham.



Zowel Kyle Walker als Danny Rose zouden bijzonder gegeerd zijn door Mourinho en Guardiola. Tottenham staat wel stevig in zijn schoenen, want beide backs verlengden onlangs nog hun contract. Er wordt dan ook verwacht dat er op zijn minst 70 miljoen euro - 35 miljoen per stuk dus - nodig zal moeten zijn om het duo op White Hart Lane weg te plukken.