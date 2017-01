Vijf Rode Duivels kregen aanbieding uit China

Axel Witsel kon niet weerstaan aan de vele miljoenen uit China. De kans is groot dat hij de komende weken nog een landgenoot in China mag verwelkomen. Maar liefst vijf Belgen kregen een aanbod.



Romelu Lukaku is er daar één van. Mino Raiola sluit een transfer naar China uit. "Romelu kiest niet voor het geld. Toch kan hij er veel meer verdienen dan her en der geschreven wordt", zegt hij in Het Nieuwsblad.



Ook Mousa Dembélé kreeg een aanbod. "Het is sowieso een heel moeilijke keuze. Voor jonge spelers die nog moeten groeien, is het niet zo verstandig naar ginder te gaan. Voor oudere spelers ligt het misschien anders. Maar eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee over het niveau van voetbal. Het is moeilijk te zeggen."



Dries Mertes, Marouane Fellaini en Christian Benteke kregen eveneens een aanbod uit het Verre Oosten.