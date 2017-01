'United en Chelsea vechten om Nederlander van 60 miljoen'

SS Lazio beschikt met onder meer Wesley Hoedt en Stefan de Vrij over een heus Nederlands contingent, maar hoogstwaarschijnlijk krijgen de Romeinen in de aankomende transferzomer een klap te verduren. De Vrij wil zijn contract bij Lazio immers niet verlengen en staat voor een megatransfer.



De Italiaanse media stellen dat de oud-Feyenoorder inmiddels een beslissing heeft genomen over zijn toekomst: op dit moment heeft hij nog een verbintenis tot medio 2018, maar de Oranje-international is wel toe aan een nieuwe uitdaging en kiest binnen een aantal maanden het hazenpad. Geïnteresseerde clubs dienen echter wel goud geld te betalen voor De Vrij.



Lazio hanteert volgens de laatste berichten namelijk een vraagprijs van maar liefst zestig miljoen euro. De Romeinen moeten De Vrij echter snel verkopen als zij überhaupt nog wat willen verdienen en mogelijk zullen ze dus water bij de wijn willen doen. Er zouden in ieder geval twee Europese topclubs met belangstelling zijn: Manchester United van coach José Mourinho en Chelsea van oefenmeester Antonio Conte. Deze ploegen worden echter in verband gebracht met een groot aantal spelers, waaronder bijvoorbeeld ook Virgil van Dijk.