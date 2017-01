'Wending in droomtransfer Promes naar Liverpool'

Aanvaller Quincy Promes leek even op weg te zijn naar het Engelse Liverpool. Die transfer, een absolute droomtransfer voor de Oranje-international, gaat naar verluidt echter niet door. Promes blijkt namelijk een koningsloon te verdienen bij zijn huidige club Spartak Moskou en dat is een salaris dat de Reds niet willen betalen.



Het medium de Liverpool Echo weet dat de ploeg van coach Jürgen Klopp Promes wel met veel belangstelling heeft bekeken, maar er kan nu toch een streep door zijn transfer naar Anfield Road. De Nederlandse vleugelspits verdient namelijk maar liefst vijf miljoen euro op jaarbasis in Rusland, na aftrek van belastingen, en dat zou betekenen dat Liverpool hem minstens 140.000 euro per week moet bieden. Daar wil men niet aan beginnen.



Ook het Everton van coach Ronald Koeman zou voorzichtige interesse hebben in Promes, maar feit blijft dat de desbetreffende voetballer gewoonweg te veel verdient in Moskou om echt interessant te zijn voor clubs uit Engeland. De algemene verwachting is daarom dat Promes het seizoen 'gewoon' zal afmaken bij zijn huidige werkgever Spartak.