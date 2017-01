'FC Barcelona biedt maar liefst 70 miljoen euro'

Middenvelder Philippe Coutinho staat er goed op in Spanje bij Real Madrid en FC Barcelona. En naar verluidt hebben de Catalanen reeds een bod uitgebracht op de international van het nationale elftal van Brazilië van maar liefst zeventig miljoen euro. Coach Jürgen Klopp hoopt Coutinho echter te kunnen behouden voor Anfield Road.



Diverse Engelse media schrijven op dinsdagmorgen dat Barça maar liefst zeventig miljoen euro overheeft voor Coutinho. Het is daarbij ietwat onduidelijk of de ploeg van trainer Luis Enrique mikt op een winter- of een zomertransfer, maar oefenmeester Klopp hoopt dat het helemaal niet van een overstap komt. Hij geeft aan dat de technicus ontzettend belangrijk is voor zijn team en heeft zelfs een langere samenwerking in gedachten.



Coutinho is momenteel geblesseerd, maar Klopp denkt niet dat dat wat aan de mening van Barça verandert. "Dat zou mooi zijn, als ze Philippe vergeten omdat hij eventjes geblesseerd is. Maar zo werkt het niet in de top, ze weten wat hij waard is en willen hem hebben. We hebben het ook niet over een blessure die zijn voetbalcarrière bedreigt, hij wordt gewoon weer dezelfde speler als hiervoor."