Utrecht onderneemt ultieme poging: "Gesprek gehad"

Middenvelder annex aanvaller Nacer Barazite is toch wel een erg belangrijke speler voor FC Utrecht. Het is echter volstrekt onduidelijk of de fans van de Domstedelingen de Nederlander binnenkort nog in de Galgenwaard mogen verwachten. Het contract van Barazite loopt immers af en er is best wat belangstelling voor hem.



In gesprek met het medium De Telegraaf vertelt de desbetreffende speler dat Utrecht een ultieme poging heeft ondernomen om hem voor de club te behouden. "Ik heb onlangs een tweede gesprek gehad."



De krant zelf vult aan: "Toch is het zeer de vraag of Barazite bijtekent. De oud-speler van onder meer Arsenal, Vitesse, NEC en AS Monaco staat in de belangstelling van diverse buitenlandse clubs en kan ervoor kiezen zijn transfervrije status te verzilveren." Barazite: "Ik neem in elk geval geen overhaaste beslissing." De aanvaller zegt de laatste aanbieding van Utrecht af te wachten, heeft hij eenmaal een contractaanbod op tafel liggen, dan zal hij een beslissing nemen over zijn toekomst.