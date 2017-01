'Ajax-aanwinst komt vandaag naar Amsterdam'

Waar de fans van Ajax reikhalzend uitkijken naar transfernieuws wat betreft het eerste team van hun cluppie, is er nu eerst witte rook boven de Amsterdam ArenA verschenen als het gaat om de komst van een jeugdspeler. De zestienjarige Hongaar Schön Szabolcs vliegt op dinsdag nog richting Schiphol.



De desbetreffende jonge voetballer liep in het afgelopen half jaar ook stage bij het Engelse Chelsea en naar verluidt wilden de Londenaren best met hem aan de slag, maar nu kiest hij dus officieel voor het Nederlandse Ajax. Op De Toekomst zal hij zijn landgenoot Oliver Horvath tegenkomen, eveneens een speler die afkomstig is uit de zogenaamde Hongaarse Football Academy. Horvath is onlangs geopereerd aan zijn knie en zal dit seizoen hoogstwaarschijnlijk geen wedstrijd meer spelen.



Szabolcs zal normaal gesproken beginnen bij het team van Ajax O17, hoewel dit nog niet helemaal zeker is. Ook is de verwachting van het medium Ajax Showtime dat het desbetreffende talent een contract voor drie jaar zal ondertekenen in de Amsterdam ArenA. De middenvelder is na de eerdergenoemde Horvath en Ricardo Farcas (afkomstig uit Roemenië, red.) al de derde aanwinst uit het buitenland voor O17.