PSV'er Hendrix laat zich uit over titelstrijd

Middenvelder Jorrit Hendrix heeft zijn werkgever PSV in de eerste seizoenshelft niet echt kunnen helpen door een vervelende blessure. In het hier en nu is hij daar echter weer helemaal bovenop en kijkt hij naar de toekomst: de controleur denkt dat PSV nog altijd kampioen kan worden van de Eredivisie.



Hendrix behoorde samen met Andreas Pereira, Riechedly Bazoer en Zakaria Bakkali tot de allergrootste talenten van de jeugdopleiding van PSV, maar desondanks heeft de middenvelder nu het gevoel dat zijn geduld op de proef wordt gesteld. "Geduld is een schone zaak zeggen ze, maar ik denk dat geen enkele voetballer echt geduldig is. Het voetbal gaat snel en je moet het pakken als het er ligt."



Over de strijd om de titel zegt Hendrix vervolgens: "Ons doel is om te zorgen dat Feyenoord en Ajax nog niet van ons af zijn. Ik heb daar vertrouwen in. We trainen superhard en halen een hoog niveau." De middenvelder denkt dat hijzelf best eens de doorslaggevende factor kan worden. "Ik heb altijd vertrouwen in mezelf. Ik denk dat ik hard nodig ben. We hebben nog een hele achterstand goed te maken, dus we moeten flink aan de bak met zijn allen."