United-icoon Rooney verrast met indienen van topdrie

Manchester United-aanvoerder Wayne Rooney heeft een verrassende beslissing genomen in aanloop naar het FIFA-gala. De Engelsman mocht onder meer de beste coach aanwijzen en koos niet voor José Mourinho.



Rooney blijkt in deze verkiezing onder andere te hebben gekozen voor de Duitser Jürgen Klopp, die de scepter zwaait bij aartsrivaal Liverpool. Hij leidde de club in zijn debuutseizoen naar twee finales en mag halverwege het seizoen ook nog dromen van de eerste landstitel op Anfield sinds lange tijd.



De United-aanvoerder is onder de indruk van Klopp en blijkbaar voldoende om hem in de topdrie te plaatsen. José Mourinho, zijn huidige coach bij Manchester United, ontbreekt dus. Ook Claudio Ranieri (Leicester City) en Chris Coleman (Wales) haalden zijn topdrie.