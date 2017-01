Opmerkelijk: vandalen 'onthoofden' Messi in Buenos Aires

Lionel Messi won nog geen hoofdprijs als international van Argentinië, maar een standbeeld is al wel geplaatst. Helaas hebben vandalen het beeld in Buenos Aires vernield.



Lokale autoriteiten bevestigen dat hoofd, romp en armen zijn verdwenen. Op dit moment zijn alleen de benen en een bal nog zichtbaar voor voorbijgangers. De sculptuur werd in de zomer van vorig jaar geplaatst op de Paseo de la Gloria, waar meer Argentijnse sporthelden zijn vereeuwigd in de vorm van een standbeeld.



Messi is behalve aanvoerder van de Argentijnse voetbalploeg natuurlijk ook sterspeler van FC Barcelona. In zijn loopbaan wist de Zuid-Amerikaan al vijfmaal de Gouden Bal te winnen, al moest hij in de verkiezingen van 2016 rivaal Cristiano Ronaldo van Real Madrid voor zich dulden.



Messi schoot zondagavond nog een heerlijke vrije trap binnen namens Barça.





The statue of Lionel Messi in Buenos Aires has somehow been cut in half by vandals pic.twitter.com/JFVIWhEeYO — Peter Coates (@golazoargentino) January 9, 2017