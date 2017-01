Utrecht-aanwinst lacht alsnog: "Dat was zeker een penalty"

Wout Brama werd in december met PEC Zwolle uitgeschakeld door een discutabele strafschop. Op dat moment was de middenvelder woedend, maar inmiddels kan hij er wel om lachen. Immers: zijn nieuwe club FC Utrecht is hierdoor nog actief in de KNVB Beker.



"Dat was zeker een penalty", grapt Brama in gesprek met De Telegraaf. De bekerdroom blijft dus bestaan. "Aan het begin van het seizoen moesten we bij PEC allemaal een lijstje invullen met doelen voor dit seizoen. En ik wilde heel graag de beker winnen. Het eerste wat ik heb gedaan toen ik bij FC Utrecht binnenkwam, was Richairo Zivkovic een hand geven."



Zivkovic kwam in Zwolle ten val en schoot Utrecht vanaf elf meter door. Brama mag dus blijven dromen, maar het spelen onder Erik ten Hag speelde ook zeker een rol. "Ik heb prettig met Erik samengewerkt bij FC Twente en hij wilde me graag hebben. Maar Ron Jans wilde me bij PEC Zwolle graag hóuden. Hij vond het jammer dat ik wegging, maar hij begreep het wel, net als alle mensen in Zwolle."



Zijn doelstelling in de Domstad? "Het doel is dat we zo'n vijf wedstrijden voor het einde nog in de positie staan dat we ergens om meedoen", aldus de oud-speler van FC Twente. "Ik denk dat we daar de kwaliteiten voor hebben."