Dolgelukkige Ronaldo: "Prijs toont aan dat mensen niet blind zijn"

Na de Gouden Bal heeft Cristiano Ronaldo ook de FIFA Best Men's Player Award in ontvangst mogen nemen. In 2014 resulteerde de eindzege bij het voetbalgala in Zürich tot een fameuze schreeuw, maar de steraanvaller van Real Madrid vierde het ditmaal koeltjes.



"Ik wil mijn team bedanken, mijn nationale ploeg, de club Real Madrid, mijn trainers en mijn familie", zo opende de dolgelukkige Ronaldo zijn overwinningsspeech. "2016 was het beste jaar uit mijn loopbaan. Deze prijs toont aan dat mensen niet blind zijn en de wedstrijden ook echt kijken."



Ronaldo vervolgde: "Ik was met mijn club en mijn land succesvol: ik kan dit geweldige jaar dan ook nooit vergeten. Ik wil iedereen die op mij heeft gestemd, bedanken. Ik heb nu niets meer te zeggen, ik denk dat de prijzen voor zich spreken. Ik ga nu ook niet schreeuwen."