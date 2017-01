Jonge Volendam-aanvaller mag bij topclub in Europa meetrainen

FC Volendam dreigt de mogelijkheid om Vicente Besuijen te laten doorbreken mis te lopen. De pas vijftienjarige vleugelaanvaller is namelijk uitgenodigd voor een stage bij AS Roma, aldus De Telegraaf.



Besuijen heeft van FC Volendam toestemming gekregen om in Rome een trainingsstage af te werken. De tiener, die ook in het bezit is van een Colombiaans paspoort, geldt als groot talent. Zo mocht de aanvaller al meerdere malen meetrainen met de A-selectie van Het Andere Oranje.



In april viert Besuijen zijn zestiende verjaardag en vanaf dat moment mag hij ook een eerste profcontract tekenen. Overigens is AS Roma niet de enige geïnteresseerde club. Meerdere topclubs uit Engeland zouden hem ook volgen en bij Tottenham Hotspur trainde hij in 2015 al eens mee.