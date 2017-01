Petrovic geeft cijfer en toont zelfkritiek: "Heb er wel spijt van"

ADO Den Haag begon fantastisch aan het seizoen en eindigde de seizoenshelft eveneens met een triomf, maar tussendoor werden vooral tegenvallers geïncasseerd. Trainer Zeljko Petrovic kiest al met al voor een voldoende.



"Een 6, 6,5. Het is niet helemaal slecht, maar ook niet helemaal goed", zo laat Petrovic weten aan Omroep West. ADO opende met tien punten uit vier duels en sprokkelde daarna nog maar zeven punten. Een aantal duels waren in zijn optiek echt ondermaats, zoals het bezoek aan Feyenoord en FC Groningen.



Petrovic kijkt ook naar zijn eigen functioneren. "Het is moeilijk om over jezelf te praten. Maar op het gebied van samenwerken met mensen binnen de club heb ik wel het gevoel dat ik een hoog cijfer moet krijgen" Leermomenten waren er ook. "Soms heb ik dingen gedaan waarvan ik denk: ‘moest dat?'"



Zo botste de oefenmeester met een verslaggever van de regionale omroep. Petrovic was op dat moment zeer kritisch na een niet per se onredelijke vraag. "Ik ben ook een mens. Het is gebeurd, maar je moet het alleen niet te vaak doen. Ik heb er wel spijt van."