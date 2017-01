Davinson Sánchez is vaak geprezen als centrale verdediger van Ajax, maar trainer Peter Bosz is minstens net zo blij met Nick Viergever. De tacticus vindt dat de meer gelouterde mandekker de nodige rust meebrengt.



"Ze vullen elkaar aan", zo laat Bosz weten aan de Amsterdamse krant Het Parool. "Sánchez is wat meer een mannetje. Hij loopt met de kin omhoog en de borst vooruit en is fysiek heel erg aanwezig. Viergever is juist de man die coacht en de boel organiseert."



Toch zijn er ook een aantal overeenkomsten, waarbij Bosz specifiek naar de snelheid wijst. "Van Viergever zou je dat niet zeggen. Zijn stijl is niet fraai, een looptrainer zou er buikpijn van krijgen, maar het is wel effectief."