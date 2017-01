PEC Zwolle beaamt 'serieuze optie', ook kandidaat in Heerenveen

PEC Zwolle hoopt gedurende de tweede seizoenshelft lijfsbehoud te realiseren en een kwaliteitsimpuls is wenselijk gedacht. De nummer zestien van de Eredivisie lijkt Ouasim Bouy op huurbasis terug te halen.



"Er is contact. Hij is een serieuze optie", zo laat technisch directeur Gerard Nijkamp weten aan FOX Sports. De 23-jarige middenvelder werd vorig seizoen al gehuurd van Juventus en mag na een weinig succesvolle uitleenperiode bij Palermo opnieuw elders in de keuken kijken.



PEC Zwolle zoekt naar een vervanger voor Wout Brama (FC Utrecht) en zit in op een nieuwe samenwerking met Bouy. Ook Simon Thern van sc Heerenveen geldt als optie. Nijkamp: "Ook een interessante speler die ons zou kunnen helpen, maar met hem is er nog geen contact geweest."