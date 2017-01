Eredivisie-uitblinker bijt van zich af: "Kan af en toe een flinke schop uitdelen"

Hij is een speler die normaal gesproken het mooie weer maakt met splijtende passjes en afstandschoten of mooie dribbels, maar Heracles Almelo-uitblinker Thomas Bruns 'kan ook af en toe een flinke schop uitdelen'.



Ook zet hij anderen wel eens op hun plek, zo vertelt de middenvelder in de TC Tubantia. "In het begin van het seizoen had ik een akkefietje met Sander Thomas, hij is jong en was net nieuw. Hij nam niets mee naar binnen, daar zei ik wat van, toen gaf hij me een weerwoord. Daar heb ik weer wat van gezegd. Je moet scherp zijn, niet over je heen laten lopen. Sindsdien hebben we een goede band."



Met Lerin Duarte en Samuel Armenteros kreeg Heracles er buiten Bruns nog twee 'grote jongens' bij. Bruns kent ze goed. "Dat was wennen in het begin. Ik was zeventien toen ik bij hen in de ploeg kwam, zij maakten allebei een mooie transfer. Ik trok me aan hen op, zij waren grote jongens. Nu heb ik een eigen plek in het team en zullen ze ook dingen van mij moeten accepteren. In het begin vond ik dat lastig, want wat kon ik wel en wat niet zeggen? Gaandeweg is het op zijn plek gevallen. Als zij mij op de kloten geven, accepteer ik dat, andersom is dat ook zo."