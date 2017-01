Zojuist onthult: Dit is het beste elftal van de wereld volgens de FIFA!

In Zürich is zojuist het FIFPRO XI of the Year, oftewel het beste elftal van de wereld volgens de voetbalbond, bekendgemaakt. De grootste afwezige; Atletico Madrid-ster Antoine Griezmann.



Geen Nederlanders in het elftal, wel oud-Ajacied Luis Suarez. Toch is 'MSN' niet compleet, want Cristiano Ronaldo krijgt de voorkeur boven Neymar.





Confirmed: The FIFPro World XI 2016 pic.twitter.com/uF17v0DRpV — 101 Great Goals (@101greatgoals) 9 januari 2017