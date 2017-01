OEI! Zo laten Marokkaanse fans hun enorme woede blijken over absentie Ziyech

Het nieuws dat Ajax-middenvelder Hakim Ziyech door bondscoach Hervé Renard is gepasseerd voor de Afrika Cup met Marokko, is bij de achterban heel slecht gevallen. Dit lieten de fans merken ook, want tijdens de oefennederlaag tegen Finland vandaag scandeerden zij luidkeels: 'Het volk eist Ziyech'.



Na de blessure van aanvaller En-Nesyri werd dit nog even wat versterkt.





De Marokkaanse fans in Abu Dhabi beginnen de naam van Hakim Ziyech te scanderen. #AfrikaCup #Marokko — Anouar Amrani (@anouaramrani) 9 januari 2017

"Het volk eist Hakim Ziyech" scanderen de fans op de tribune terwijl Marokko met 0-1 achter staat tegen Finland. #AfrikaCup — Anouar Amrani (@anouaramrani) 9 januari 2017