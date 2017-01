'Bij Ajax overbodige middenvelder wijst voorstel af'

Thulani Serero keert voorlopig niet terug in Zuid-Afrika om daar clubvoetbal te gaan spelen. De middenvelder mag Ajax verlaten en een terugkeer naar eigen land is mogelijk, maar zelf heeft hij daar nog geen behoefte aan.



Een ingewijde heeft het Zuid-Afrikaanse medium Sport24 ingelicht over de wens van Serero. "Hij wil niet terug naar Zuid-Afrika. Hij wil blijven voetballen in Europa." Clubs als Girondins de Bordeaux, Reading en Celtic zijn ook genoemd als opties, al is vanuit Glasgow al ontkennend gereageerd op dit verhaal.



Serero heeft een aflopend contract bij Ajax en verlenging hoort niet tot de opties. De middenvelder is volledig op een zijspoor geraakt in Amsterdam, waar hij vooral nog te zien is op het trainingsveld bij de beloftenploeg. Trainer Peter Bosz hecht geen waarde aan diens aanwezigheid.