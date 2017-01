Labyad: "Toch heb ik altijd gedacht: ooit speel ik in stadion Galgenwaard"

Zakaria Labyad kwam in het verleden al in actie voor zowel PSV als Vitesse. Ook was FC Utrecht in het verleden geïnteresseerd in zijn diensten. Toentertijd kwam het niet tot een overgang maar vanaf de winterse transferperiode staat Labyad wel onder contract bij FC Utrecht.



Het was een transfer die hij zelf altijd heel zien aankomen, zo vertelde hij aan het Brabants Dagblad. "Toch heb ik altijd gedacht: ooit speel ik in stadion Galgenwaard. Ik woon in de wijk Zuilen. Aan de vlaggetjes achter de ramen en de stickers op de auto's merk ik hoe geliefd de club is."



"Er staat een goede ploeg, het voetbal wordt steeds beter. Fans spreken me aan dat ze blij zijn dat er weer een echte Utrechter komt voetballen, hen wil ik graag laten genieten", aldus Labyad, die in Utrecht is geboren.