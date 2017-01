Kuyt doet onthulling: "Een jaar voordat ik naar Liverpool ging"

Dirk Kuyt vertrok in 2006 van Feyenoord naar Liverpool. De Katwijker maakte zijn Engelse droom daarmee waar, maar de aanvaller had er ook voor kunnen kiezen om elders in de Premier League aan de slag te gaan.



In het Engelse voetbalblad FourFourTwo is Kuyt ingegaan op toenmalige interesse. "Een jaar voordat ik naar Liverpool ging, had ik de kans om naar Spurs te verkassen. Namens die club hadden de manager Martin Jol en voorzitter Daniel Levy interesse in me getoond. Maar het was op transferdeadlineday en ik wilde op dat moment niet vertrekken."



Kuyt bleef toentertijd dus in De Kuip. "Later werd Liverpool de nummer één gegadigde, ook al duurde het even met de onderhandelingen", blikt de huidige aanvoerder van Feyenoord terug. "Andere clubs toonden ook interesse, zoals bijvoorbeeld Atlético Madrid. Dat is ook een mooie club, maar toen ik hoorde van de interesse van Liverpool, wilde ik alleen nog maar naar die club. Vanaf jongs af aan heb ik Liverpool altijd een mooie club gevonden."