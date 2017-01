Hake heel duidelijk: "Niet mogen, maar moeten"

René Hake heeft een goed gevoel overgehouden aan een gesprek dat hij tijdens het trainingskamp van FC Twente heeft gevoerd met de selectie. Volgens de oefenmeester van de Tukkers is iedereen het erover eens dat de lat omhoog moet.



"Het was een geweldig gesprek. De spelers reageerden superambitieus, heel volwassen en to the point. Nog voordat wij als staf de richting konden bepalen, kwamen zij onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat de lat omhoog moet en dat er hogere eisen aan de uitvoering moeten worden gesteld. Ze willen vooruit", zo vertelde Hake in gesprek met TC/Tubantia.



Op het eerste gezicht, met in je achterhoofd waar FC Twente vandaan komt, was de eerste seizoenshelft allesbehalve slecht. Maar toch was er meer te halen, zo meende zowel Hake als zijn spelers. "Te vaak is er gelijkgespeeld, terwijl de winst voor het grijpen lag. Daarom vinden ze ook dat ze meer van elkaar moeten vragen. Niet mogen, maar moeten", aldus Hake. De Tukkers willen er dan ook alles aan doen om op een play-offplek te eindigen.