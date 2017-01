Hyballa overweegt hereniging met voormalig Dortmund-talent

Zlatan Alomerovic heeft tijdens het trainingskamp in het Spaanse Marbella indruk gemaakt op de leiding van NEC. De Nijmeegse eredivisionist overweegt om door te pakken, zo meldt Omroep Gelderland.



NEC heeft in Joris Delle en Joshua Smits al twee volwaardige keepers in huis, maar laatstgenoemde wil graag wekelijks keepen. De nummer één uit het kampioenselftal van 2014/2015 wil en mag op huurbasis vertrekken. In dat geval wil de club echter wel een nieuw gezicht aan de groep toevoegen.



Alomerovic was in Spanje op proef bij NEC en maakte een goede indruk. Trainer Peter Hyballa zou hem 'een interessante optie' vinden. De 25-jarige clubloze goalie, een Servische Duitser, kwam in de jeugdopleiding van Borussia Dortmund al uit onder de oefenmeester.