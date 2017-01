Zaakwaarnemer AZ-parel: "Hij staat wel op een lijst bij Ajax"

Ajax heeft de voorbije jaren meerdere malen gewinkeld bij AZ en mogelijk gaat men dat kunstje herhalen. Ridgeciano Haps is in verband gebracht met een overgang naar de hoofdstad, maar concreet is men vooralsnog niet.



"Ajax heeft op dit moment niet geïnformeerd naar Haps bij AZ en ook niet bij mij", laat zaakwaarnemer Fabio Alho weten aan Ajax Showtime. Weekblad Voetbal International bracht de belangstelling vorige week naar buiten, maar tot op heden is er dus geen contact geweest tussen de betrokken partijen.



De belangenbehartiger van Haps gaat nader in op de ontstane kwestie: "Het is natuurlijk de tijd van de geruchten, maar er speelt niets. Hij staat wel op een lijst bij Ajax en dat is mooi voor hem, want Ajax is natuurlijk een mooie club."



Ajax lijkt de prioriteit te hebben liggen bij een nieuwe linksbuiten. Mogelijk kijkt men daarna pas naar de linksbackpositie, waar Mitchell Dijks en Daley Sinkgraven niet onomstreden zijn.