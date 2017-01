Willem II krijgt gelijk: vleugelaanvaller komt niet naar Tilburg

Willem II werd onlangs in verbrand gebracht met de komst van Nikola Storm. De vleugelaanvaller van Club Brugge zou op huurbasis naar Tilburg kunnen komen. Dat was zelfs te lezen op de website van de Belgen, maar Willem II distantieerde zich onmiddellijk. Maandag krijgt de club gelijk.



Club kondigt immers aan dat Nikola Storm het seizoen zal volmaken bij OH Leuven. Hij wordt uitgeleend zonder aankoopoptie. "Het Brugse jeugdproduct gaat er in het Eneco Stadion op zoek naar meer speelgelegenheid", klinkt het.



Storm was al niet mee op stage vertrokken omdat zijn vertrek er zat aan te komen. Dit seizoen kwam de 22-jarige flankaanvaller nauwelijks aan spelen toe. Hij verzamelde slechts 66 speelminuten in zes invalbeurten. Vorig seizoen leende Club Storm ook al uit, toen aan Zulte Waregem.