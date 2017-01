Heracles geeft 'Ghanese Yaya Touré' geen contract

Slecht nieuws voor Mustapha Yahaya. De 22-jarige Ghanees was afgelopen week op proef bij het Heracles Almelo van John Stegeman en reisde ook mee naar het trainingskamp in Epe, maar krijgt geen contract van de club. Dat meldt Heracles maandagochtend via de officiële kanalen.



"Mustapha heeft in het verleden vooral als middenvelder gespeeld, maar de technische staf zag in hem meer een rechter centrale verdediger", vertelt directeur Nico-Jan Hoogma op de clubwebsite van Heracles.



"En die positie hebben we met Mike te Wierik, Robin Pröpper en Tim van de Berg al uitstekend ingevuld. Mustapha heeft het zeker niet slecht gedaan en we wensen hem alle succes in de toekomst", besluit Hoogma zijn verhaal. Yahaya speelde jaren voor FC Twente, maar brak daar -mede door problemen met vergunningen- niet door.