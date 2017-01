Officieel: NAC Breda verrast met opvallende transfer

NAC Breda heeft voor een opvallende transfer binnen de Jupiler League gezorgd. De ploeg van de nieuwe trainer Stijn Vreven neemt Chiro N'Toko namelijk per direct over van SC Cambuur. De 28-jarige verdediger tekent in Breda een contract voor anderhalf jaar.



Technisch directeur Hans Smulders is blij met de komst van N'Toko: "Chiro heeft de afgelopen jaren bewezen een zeer goede verdediger te zijn en hij weet als geen ander wat er in de Jupiler League wordt gevraagd. Met hem halen we een verdediger in huis die erg sterk is in de duels, altijd voorop gaat in de strijd en met zijn ervaring een belangrijke rol in het elftal kan spelen. Zijn passievolle karakter past goed bij NAC, dus ik ben blij dat een speler met zijn kwaliteiten voor onze club heeft gekozen", vertelt hij op de clubwebsite.



N'Toko zelf: "NAC is een fantastische club met een grote aanhang en de sfeer in het stadion is altijd fantastisch. De ambities van de club spreken mij enorm aan en kijk er naar uit om voor NAC aan de slag te gaan."