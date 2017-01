Feyenoorder Hahn wil PSV puntenverlies aansmeren

Goalie Warner Hahn staat natuurlijk onder contract bij het Rotterdamse Feyenoord, maar dat leent hem de aankomende tijd uit aan zijn kleine broertje Excelsior. En met de Kralingers heeft de doelman gelijk een mooi duel in het vooruitzicht: dat tegen regerend landskampioen PSV. Hahn is van zins zijn club Feyenoord te helpen.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt de goalie: "Het is natuurlijk geen garantie, maar ik ben hier gekomen om te spelen. Gelukkig heb ik tegen Ajax laten zien wat ik kan. Het voelde goed. En van mijn knie heb ik helemaal geen last meer. Maar dat hoofdstuk had ik anderhalve maand geleden al afgesloten, hoor. Na zo'n trainingsweek de bevestiging krijgen, is fijn."



Excelsior speelt aankomende zaterdag de moeilijke uitwedstrijd in het Philips Stadion tegen PSV. "Als ik het goed doe, kan ik Excelsior én Feyenoord helpen."