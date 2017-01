'Transferverrassing Guardado totaal niet uitgesloten'

Andrés Guardado speelt de aankomende seizoenshelft sowieso bij PSV in het Philips Stadion, maar daarna vertrekt hij mogelijk uit Eindhoven. De algemene verwachting was dat de Mexicaanse middenvelder terug naar zijn geboorteland zou transfereren of misschien naar de Amerikaanse Major League Soccer, maar de mannetjesputter kan ook voor een verrassing zorgen.



In gesprek met ESPN vertelt de zaakwaarnemer van Guardado namelijk dat zijn cliënt ook enkele aanbiedingen uit Europa heeft gekregen. Voorheen werd Atlanta United vooral in verband gebracht met de PSV'er, maar een overstap naar het team van coach Tata Martino is volgens het bovenstaande medium hoogstwaarschijnlijk geen optie meer. Daarbij voert men aan dat het allemaal gewoonweg te lang duurt: wilde Guardado graag naar Amerika, dan was hij wel gekomen.



Maakt de Mexicaan daadwerkelijk een transfer binnen Europa, dan zou dat een grote verrassing zijn. Guardado heeft al een aantal keer aangegeven dat hij in de nadagen van zijn carrière dichter bij zijn familie wil wonen, maar mogelijk zit er dus toch nog een avontuurtje in het vat voor de PSV'er.