Barça zorgt voor duidelijkheid over Rakitic-geruchten

Middenvelder Ivan Rakitic behoorde op zondag niet tot de selectie van FC Barcelona voor het duel in de Spaanse competitie met Villarreal en gelijk draaiden de diverse transferrubrieken overuren: de Kroaat zou op weg zijn naar het Engelse Manchester City. Trainer Luis Enrique zorgt nu echter voor enige duidelijkheid.



De oefenmeester benadrukt in de Spaanse pers: "Rakitic naar Manchester City? Nee. Slechts een kwart van de berichten berust op waarheid. Het maakt niet uit waar het bericht vandaan komt, Engeland, Kroatië, Spanje ... Ik maak de opstellingen en de wedstrijdselecties. Dat is mijn werk. Noem het maar zoals je wilt."



Vice-president Jordi Mestre van de Catalaanse club doet eveneens een duit in het zakje: "We zijn bezig met de gesprekken over een nieuw contract voor Rakitic. We zijn weg van Rakitic als voetballer en als persoon. Hij heeft een doorlopend contract en hij is speler van Barcelona." Eerder konden we nog lezen dat het tot een botsing gekomen zou zijn tussen Rakitic en Enrique, maar daar blijkt dus niets van waar. Het huidige contract van de Kroaat in Barcelona loopt overigens nog door tot medio 2019.