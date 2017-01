'Ik kan op de plek van El Ahmadi spelen'

Middenvelder Karim El Ahmadi valt de aankomende tijd te bewonderen bij Marokko op de Afrika Cup in Gabon en dat is toch wel een hard gelag voor de Eredivisie-topclub Feyenoord. Gelukkig beschikt trainer Giovanni van Bronckhorst over een aantal opties. Jens Toornstra is in ieder geval al bereid om de afwezigheid van de Marokkaan op te vangen.



In gesprek met De Telegraaf vertelt de multifunctionele speler: "Bij ADO heb ik ook op het middenveld gespeeld en niet eens als een echte nummer tien. Dus dat zou ik ook kunnen invullen. Af en toe is het lekker dat je op meerdere posities kunt spelen, maar soms is het ook een beetje lastig om je niet op één plek te kunnen focussen. Ik heb de laatste tijd ook veel als rechtsbuiten gespeeld. In de manier waarop wij spelen, krijg ik de vrijheid en kan ik naar binnen komen, omdat er veel dynamiek is voorin."



Toornstra gaat verder: "Ik geniet ervan dat het zo goed gaat. Deze eerste seizoenshelft was mijn beste half jaar bij Feyenoord. Ik heb eerder wel een sterke periode gehad, maar nu druk ik het ook uit in doelpunten en assists. Bij FC Utrecht heb ik een seizoen gehad met twaalf goals. Het zou heel mooi zijn als ik dat dit seizoen weer haal."