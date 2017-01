'Ajax: deze aanvaller komt níét naar Amsterdam'

De Eredivisie-topclub Ajax is op zoek naar een goede buitenspeler en wat dat betreft worden er een aantal namen genoemd: vooral die van de Mexicaanse aanvaller Hirving Lozano is de afgelopen tijd boven komen drijven. In Brazilië weet men dat de Amsterdammers inmiddels bij Sporting Recife aangegeven hebben dat Everton Felipe geen optie meer is.



Enkele Braziliaanse media stellen dat Ajax gecommuniceerd heeft dat het de speler in kwestie gewoonweg te duur vindt. Felipe moet naar verluidt ongeveer tien miljoen euro kosten en voor die prijs zouden de Amsterdammers dan eigenaar worden van vijftig procent van zijn transferrechten en dat gaat er dus niet in bij directeur spelerszaken Marc Overmars.



De link tussen de eerdergenoemde Lozano en Ajax is op dit moment groot nieuws in Mexico. Diverse Mexicaanse kranten schrijven op maandag dat het de Amsterdammers menens is wat betreft de komst van de snelle vleugelspits naar de Amsterdam ArenA. Daarbij beroepen zij zich overigens wel op Nederlandse bronnen, dus hoe serieus we dit moeten nemen is maar de vraag. Overigens valt ook de naam van Charly Musonda zo nu en dan in het (wilde) geruchtencircuit.