Heerenveen-tiener droomt: "Als ik me goed blijf ontwikkelen..."

De jeugdopleiding van sc Heerenveen heeft al verschillende pareltjes opgeleverd. Zo bestaat het centrale duo uit Jeremiah St. Juste en Joost van Aken, maar er zit meer talent aan te komen in Friesland.



Heerenveen nam de zestienjarige Kik Pierie mee op trainingskamp en ook de negenjarige Jair Oosterlen behoorde tot de groep. In het FeanFan Magazine doet laatstgenoemde een voorstelronde. "Ik speel het liefste centraal achterin. Ik ben snel, dynamisch en explosief en heb veel voetballend vermogen. Als ik moet nadenken over het spelen van lange ballen, wordt ik niet vrolijk."



"Voor mij is het belangrijkste dat ik goed presteer op het trainingsveld, dan komt mijn debuut vanzelf", aldus Oosterlen, die ook al een droomroute in gedachten heeft. "Als ik realistisch ben en me goed blijf ontwikkelen, hoop ik ooit de Europese subtop te halen. De Engelse en Italiaanse competitie spreken me het meeste aan."