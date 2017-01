NAC stelt eisenpakket op en legt opnieuw contact met City

NAC Breda hoopt in januari op een kwaliteitsimpuls voor de nieuwe hoofdtrainer Stijn Vreven. Technisch directeur Hans Smulders weet waar de selectie behoefte aan heeft.



"We zoeken kracht, ervaring en scorend vermogen", zo vertelde de bestuurder aan BN/De Stem. Daarbij gaat Smulders ook de goede relatie met Manchester City weer aanhalen. Manu Garcia, een negentienjarige aanvallende middenvelder uit Spanje, lijkt op huurbasis opgepikt te worden.



Ook James Horsfield is in beeld bij NAC. De multifunctionele rechtsboot zou de defensie of het middenveld moeten versterken, maar hij komt maandag niet in actie tijdens een oefenduel. De 21-jarige speler is na een nieuwe testperiode terug naar Manchester. "Wij weten wat hij kan", aldus Smulders.



NAC wil een aantal spelers verhuren en/of verkopen in januari. Binnenkort neemt de clubleiding een definitief standpunt in.