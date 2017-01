VIDEO: Messi toont absolute klasse met late vrije trap

FC Barcelona-sterspeler Lionel Messi hoeft niet in de wedstrijd te zitten om briljant te zijn. Op bezoek bij Villarreal bezorgde de Argentijn zijn elftal op de valreep een punt door een vrije trap in de bovenhoek te leggen. De doelman gaat niet vrijuit, maar had hij 'm anders wel gehad? We vragen het ons af... Bravo!



De beelden:





Messi doet het voor Barça. Deze vrije trap levert een punt op. #vilbar pic.twitter.com/GFRxBrtG7A — Ziggo Sport Totaal (@ZiggoSport) 8 januari 2017