VIDEO: Rooney krijgt werkelijk briljante felicitaties

Wayne Rooney heeft het record van Sir Bobby Charlton geëvenaard: 249 doelpunten in dienst van Manchester United. Dat is een felicitatie waard, zo oordeelde ook Al Foran.



De Ierse komiek besloot in de huid te kruipen van Alex Ferguson, Gary Neville, Louis van Gaal, José Mourinho, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Rio Ferdinand en Cristiano Ronaldo met briljante imitaties als resultaat. Overigens was de Nederlander al eerder aan de beurt in zo'n soort filmpje.





Fergie, G.Nev, LVG, Mourinho, Zlatan, Beckham, Rio and Cristiano Ronaldo congratulate Wayne Rooney on equalling Sir Bobby's record. pic.twitter.com/vLwJQcz7ve — Al Foran Comedy (@ImpressionistAL) 7 januari 2017