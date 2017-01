Conte gaat in op toekomst en rode kaart van aanvoerder Terry

John Terry is bijna niet meer weg te denken bij Chelsea, maar het kan zomaar zijn dat we aan het idee moeten wennen. De mandekker is inmiddels 36 jaar oud en de clubleiding heeft nog geen beslissing genomen omtrent volgend seizoen.



Na de 4-1 overwinning op Peterborough kwam Terry nadrukkelijk ter sprake. Enerzijds omdat hij in het bekerduel de rode kaart ontving en anderzijds omdat het toekomstplaatje langzaamaan ter sprake komt. "Bij zo'n soort beslissing is het belangrijk om met de club te beslissen en niet in mijn eentje", zo citeert Sky Sports manager Antonio Conte. "



"Zelf ben ik content met John, omdat hij een geweldige instelling laat zien wanneer ik hem nodig heb en ook wanneer hij niet speelt", aldus de Italiaan. "De rode kaart? Die was volgens mij niet terecht. Hij ging niet voor zijn tegenstander en Branislav Ivanovic liep ook nog mee. Je moet de beslissing respecteren, maar in dit geval moet je wellicht in beroep gaan."