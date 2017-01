NEC neemt duidelijk standpunt in: "Pas richting de zomer”

Edwin de Kruijff wist bij FC Utrecht spelers te halen die uiteindelijk voor mooie bedragen werden doorverkocht. Bij NEC hoopt de technisch manager op een soortgelijk scenario, maar toch hoeven de fans geen uittocht te vrezen.



In Jordan Larsson en Ali Messaoud zijn twee nieuwe gezichten begroet, iets wat natuurlijk verwachtingen creëert. "Ik weet wat de staf wilde aan eventuele versterkingen en ik hoop dat deze twee jongens in hetzelfde rijtje komen als die jongens die ik bij Utrecht binnen heb kunnen halen", zo laat de technische man weten aan Omroep Gelderland.



De Kruijff hoopt nog op een nieuwe linksback voor NEC. "Maar we moeten kijken wat budgettair mogelijk is. En wellicht komen er uitgaande transfers. Er is wat interesse voor Sam Lundholm. Maar we hebben bijvoorbeeld een standpunt ingenomen over Dario Dumic. Dat is nu niet aan de orde, daar gaan we pas richting de zomer naar kijken.”