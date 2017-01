Nieuwe domper voor Anastasiou in aanloop naar Feyenoord

Het zit Yannis Anastasiou momenteel niet mee. Er bestaat een kans dat de Griekse trainer pas in Nederland weer aan de slag gaat met de selectie van Roda JC Kerkrade.



Anastasiou vertrok afgelopen vrijdag abrupt uit de Portugese Algarve. Zijn schoonvader overleed en dus kreeg de oefenmeester toestemming om naar zijn familie af te reizen. Zondagavond zou hij terugkeren in het trainingskamp, maar dat is volgens L1 niet gelukt.



Volgens de Limburgse omroep heeft Anastasiou de vlucht naar Portugal gemist. Mogelijk sluit de trainer maandag alsnog aan, omdat Roda JC nog tot en met dinsdag in Zuid-Europa verblijft. Toch is het niet zeker dat hij het einde van het trainingskamp ook daadwerkelijk meemaakt.



Roda hervat de competitie volgende week zondag thuis tegen Feyenoord.